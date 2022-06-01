Сидорчук не хотел выезжать из Украины – Суркис убедил капитана Динамо
Капитан Динамо Сергей Сидорчук вспомнил, как он выезжал из Украины после начала войны.
"Я не хотел никуда уезжать, это все буквально за одну ночь случилось. Там даже была одна сумка и все. Мы были на базе. Была возможность, чтобы президенты увезли жен и детей. Они все это говорили.
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Мне позвонил президент Динамо и говорит: "У тебя беременная жена, тебе не нужно здесь оставаться. Ты нужен ей. Поэтому едь". Я думал. Я не очень хотел, и она сама не очень хотела. Только случившееся в Мариуполе стало катализатором того, что мы уехали", – рассказал Сидорчук в программе Денисов Time.
Добавим, что в семье Сидорчуков уже четверо детей – его жена Анна подарила капитану Динамо сына уже после начала войны с рашистами.
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