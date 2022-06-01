"Я не хотел никуда уезжать, это все буквально за одну ночь случилось. Там даже была одна сумка и все. Мы были на базе. Была возможность, чтобы президенты увезли жен и детей. Они все это говорили.

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Мне позвонил президент Динамо и говорит: "У тебя беременная жена, тебе не нужно здесь оставаться. Ты нужен ей. Поэтому едь". Я думал. Я не очень хотел, и она сама не очень хотела. Только случившееся в Мариуполе стало катализатором того, что мы уехали", – рассказал Сидорчук в программе Денисов Time.

Добавим, что в семье Сидорчуков уже четверо детей – его жена Анна подарила капитану Динамо сына уже после начала войны с рашистами.

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