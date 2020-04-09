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Сидорчук назвал топ-3 самых сильных легионеров, с которыми приходилось играть в Динамо

15:31 43 Читати українською
Сидорчук назвал топ-3 самых сильных легионеров, с которыми приходилось играть в Динамо
Сергей Сидорчук / ФК Динамо

Полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук выделил тройку сильнейших иностранцев в составе "бело-синих".

"Топ-3 легионера, с которыми я играл? Мбокани точно на первом месте! Далее следуют Домагой Вида и Данило Силва. Сейчас мы можем играть теми футболистами, которые у нас есть, не покупая легионеров. Я думаю, что мы можем выйти в Лигу чемпионов этим составом, который есть сейчас, хоть и через квалификацию", – сказал Сидорчук в программе Трендец.

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Напомним, форвард Дьемерси Мбокани и защитник Домагой Вида выступали за Динамо с 2013 по 2018 гг., а защитник Данило Силва бегал в футболке "бело-синих" в 2010-2017 годах.

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Теги
Данило Силва Данило Силва Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Домагой Вида Домагой Вида Дьемерси Мбокани Дьемерси Мбокани Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости
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