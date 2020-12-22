"По моему мнению, Мбокани – лучший легионер Динамо за последние 10 лет. Ленс сразу за ним. Третий – Данило Силва, если говорить по вкладу в Динамо.

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Хотя мне очень нравился Вида и то, как он вырос в Киеве за пять лет. Сначала, если честно, я его не особо воспринимал как сильного защитника, но в последние годы мне он очень нравился. Теплые слова могу о Драговиче сказать. Беланда был хорош", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо со ссылкой на журнал "Футбол".

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