"Я тоже считаю, что качество нашей игры растет. Дело даже не в цифрах – я сужу из того, например, какие комбинации стали проходить перед чужими воротами. Мы стали понимать друг друга гораздо лучше. В определенной степени это уже подсознательный уровень, химия.

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Возьмите Лигу чемпионов. Несмотря на то, что Динамо набрало в ней всего одно очко, мы проиграли, что называется, без шансов только в Мюнхене. В остальных матчах, считаю, показывали добротный уровень.

Возможно, будь в составе Беседин – наш основной нападающий, результат был бы другим. В первой части прошлого сезона мы тоже играли без Артема, и когда он вернулся после дисквалификации, команде стало гораздо легче", – цитирует Сидорчука "Футбольный клуб".

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