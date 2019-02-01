Сидорчук настроен вернуть себе место в основе сборной Украины

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук готов тяжело работать ради сборной Украины.

"То, что я не попадал в основной состав в последних матчах, стало для меня стимулом. Я понимаю, что для того, чтобы играть в национальной сборной, футболист должен быть на хорошем счету в клубе.

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На тот период я ​​был не в лучшей форме и не был готов на должном уровне, поэтому отнесся к сложившейся ситуации, вполне нормально. В этом я достаточно самокритичен, не летаю над облаками, смотрю на вещи объективно. Поэтому не вижу смысла ехать в сборную просто так, это не совсем правильно.

Разговор с Андреем Шевченко был, мы убедились, что все все понимают. Футбол – конкурентный вид спорта, поэтому, как только я приведу в порядок дела в клубе, уверен, что буду играть в сборной", – цитирует Сидорова официальный сайт Динамо.

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Напомним, что полузащитник дебютировал в сборной Украины в 2014 году, с тех пор сыграл за национальную команду 24 игры, в которых забил 2 гола.