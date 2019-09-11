Сидорчук: На примере освобожденных моряков хочется показать детям, что такое любить страну

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук обратился к освобожденным морякам во время визита в госпиталь, где они проходят реабилитацию после возвращения в Украину.

"Вчера разговаривал со своей семьей о предстоящем визите к вам. У меня растут маленькие дети, и на вашем примере хочется им показать, что такое по-настоящему любить свою семью, любить свою страну.

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Хотелось поблагодарить вас лично. Мы приглашаем вас на наши матчи. Мы вас всегда будем рады видеть. Ваш поступок – большой пример для всех нас", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Напомним, Сидорчук перешел в киевский клуб из запорожского Металлурга в начале 2013 года. За это время полузащитник сыграл 193 матча во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Ранее была информация, что капитан Динамо может перейти в Бешикташ на правах аренды до окончания сезона.

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