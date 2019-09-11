toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Сидорчук: На примере освобожденных моряков хочется показать детям, что такое любить страну

11 сентября 23:33 10 Читати українською
Сидорчук: На примере освобожденных моряков хочется показать детям, что такое любить страну
Сергей Сидорчук / ФК Динамо

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук обратился к освобожденным морякам во время визита в госпиталь, где они проходят реабилитацию после возвращения в Украину.

"Вчера разговаривал со своей семьей о предстоящем визите к вам. У меня растут маленькие дети, и на вашем примере хочется им показать, что такое по-настоящему любить свою семью, любить свою страну.

Конфликт игроков Динамо и Михайличенко после двух подряд неудач – стали известны новые подробности

Хотелось поблагодарить вас лично. Мы приглашаем вас на наши матчи. Мы вас всегда будем рады видеть. Ваш поступок – большой пример для всех нас", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Напомним, Сидорчук перешел в киевский клуб из запорожского Металлурга в начале 2013 года. За это время полузащитник сыграл 193 матча во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Ранее была информация, что капитан Динамо может перейти в Бешикташ на правах аренды до окончания сезона.

Игроки Динамо посетили освобожденных из плена военных моряков

blog_ava
Яремчук прокомментировал свой скандальный гол в ворота сборной Нигерии
11 сентября
1730
Теги
Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
19
час
:
24
мин
Лилль
20:00
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук