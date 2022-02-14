"Думаю, на третьем сборе мы будем играть не по 45 минут, а будут полноценные матчи по 90 минут. Возможно, команда будет разделена на две группы игроков: одна будет играть, например, сегодня, другая – завтра, и у тех, кто играет сегодня, тренировки не будет, а у тех, кто завтра, будет полноценная тренировка.

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К тому же беговая работа сойдет на нет. Будут просто игры и тактические задания в тренировках. Также много внимания сейчас уделяем комбинациям в атаке, чтобы довести их до автоматизма, и каждый знал, что он должен делать в комбинациях. Их большое количество. Все зависит от маневра того или иного футболиста в конкретной ситуации на поле.

Что касается мотивации, то для нас это место в турнирной таблице, на котором мы сейчас, к сожалению, находимся. Это не то место, где мы хотим быть. Мотивация здесь одна, надо отдавать себе отчет, что нам нужно догонять и переганять Шахтер. Мы понимаем, что соперник вполне может потерять очки только в очной встрече с нами. За этот шанс будем цепляться", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

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