Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич признался, что хавбек Динамо Сергей Сидорчук мог в свое время оказаться в Металлисте благодаря ему.

"Мне нравится, как играет Динамо. Все футболисты команды – игроки высочайшего уровня. Для меня Сидорчук – игрок сборной Украины. Твердый игрок основного состава.

Шедевры Сидорчука в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 2:3

Открою секрет. После первой его игры за запорожский Металлург, я очень настаивал, чтобы отец взял его в Металлист. Но не вышло. Что касается его сегодняшней игры, мне сложно что-то сказать – я следил за игрой своей команды. Первый его гол – это, конечно, мастерство высокого уровня", – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, Сидорчук является питомцем запорожского Металлурга и перебрался в Динамо в январе 2013 года. С этого времени Сергей отыграл за киевлян 275 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 18 ассистов.

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