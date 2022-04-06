Капитан Динамо Сергей Сидорчук выразил благодарность нашим западным соседям за поддержку Украины. Среди них – Легия, которая станет первым соперником киевлян в серии благотворительных матчей.

"Польша очень помогает Украине по всем направлениям. Я совсем не удивлен, что они не остались в стороне и в футбольном плане.

Легия нашла способ перевести доход по продаже билетов на матч против Динамо в обход Суркисов

Это не просто матч, это символ дружбы наших стран и взаимопомощи. Ждем больше болельщиков на трибунах, приглашаем всех поддержать нашу дружбу, Украину и волю к победе", – цитирует Сидорчука официальный сайт "бело-синих" .

Напомним, матч против действующего чемпиона Польши (12 апреля) станет для команды Мирчи Луческу первым с начала войны. Следом за Динамо разрешение покинуть Украину и провести благотворительное турне получил Шахтер.