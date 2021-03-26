"Вдвойне приятно начинать с положительного результата на выезде. Большая заслуга тренерского штаба, ведь разбирали соперника очень тщательно. Объясняли нам, как нужно сыграть. Теория подтвердилась результатом – это очень хорошо. Самый тяжелый день – второй после матча. Нужно хорошо восстановиться. Хорошо, что следующая встреча через три дня на четвертый, а не через два на третий. Есть на один день больше, чтобы восстановиться. Думаю, к следующему матчу подойдем в оптимальных кондициях.

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Наш гол французам? Нужно было выгрызать мяч, как у нас говорят. Когда мяч уже был у меня под контролем, я искал, кому отдать передачу. Сидорчук кричал два-три раза, и я услышал: "Кара, Кара, дай". Я уже давал на его команду, постарался дать удобно, под одно касание. В итоге он очень хорошо пробил, что мяч залетел в ворота. Он всегда так точно направляет мяч, особенно в этом сезоне пытается часто так бить, создает много проблем вратарям", – сказал Караваев в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, уже 28 марта Украина будет принимать Финляндию, начало в 21:45. Обе команды расписали ничьи в первом туре.

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