С началом полномасштабной войны резко возросла потребность в знаниях в сфере домедицинской помощи. С этим решили помочь ведущие игроки "бело-синих".

Бущан вошел в топ-3 голкиперов Динамо по показателю "сухих" матчей – впереди конкурент и легенда клуба

Основатель маркетинговой компании Evolution Владислав Вахильчук в своем Instagram рассказал, что капитан Сергей Сидорчук и голкипер Георгий Бущан профинансировали соответствующие курсы сразу для 80 человек.

Уже сегодня Динамо придется выходить на футбольное поле. В 14:00 стартует поединок 14 тура УПЛ против Вереса.

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