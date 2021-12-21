"Судейство – это вообще болезненный вопрос. Как правило, я прошу рефери объяснить, почему принято то или иное решение. Прошу, потому что действительно не могу его понять. Ведь не секрет, что трактовка идентичных эпизодов в Европе и УПЛ отличается. Почему, понятие не имею.

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Кроме того, создается впечатление, что наши судьи просто находятся под влиянием стереотипов. Если, скажем, фолит Сидорчук – значит сразу желтая. Если Степаненко – желтая. Если Гармаш – то же самое…

Надеюсь, с приходом Риццоли что-нибудь изменится. Идеальным выходом сначала стала бы встреча членов Комитета арбитров и самих судей с футболистами – представителями каждой из команд. Накопилось много вопросов, ответы на которые так и не получены. Хотелось бы вместе разобрать спорные моменты и понять, по каким критериям их оценивают. Если у арбитров появились новые рекомендации, мы должны знать о них", – цитирует Сидорчука "Футбольный клуб".

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