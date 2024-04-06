"Работаю рядом с молодежью и вижу, что они смелее, раскованнее и настойчивее. И здесь, в Бельгии, и в Украине. Но предпосылки тому немного разные.

Сидорчук сделал плачевные выводы, сравнив особенности развития футбола в Бельгии и Украине

Страх ошибки. Здесь новички не так боятся совершить ошибку, как было у нас. Когда ошибка в одном матче может означать, что не попадешь в заявку на другой. Даже если здесь ты условно вылетаешь из команды высшей лиги, то безболезненно идешь играть в Первую лигу или ниже. Это вопрос личных амбиций.

Финансовая защищенность. В Украине исторически сложилось так, что футболисты крупнейших клубов с хорошими доходами, как правило, обеспечивают не только себя, но и всю семью. Все мы были финансово заинтересованы в том, чтобы закрепиться в команде. Это было не только о желании играть, но и о благосостоянии семьи. Здесь молодежь не имеет цели и не имеет необходимости помогать всей родне, ведь население более социально защищено. Это тоже делает их более раскованными.

Конкуренция. В мои времена была большая конкуренция с легионерами. Украинские футболисты часто выгрызали место в команде упорной работой, чтобы доказать, что ты не хуже зарубежного футболиста. Сейчас, после оттока легионеров, у украинских футболистов больше шансов проявлять себя, чего я всем желаю.

Страх старших коллег. Раньше было меньше молодежи в командах, хотя и так называемой дедовщины не было. Просто когда рядом с тобой играют звездные футболисты, где-то боишься пойти в подкат, где-то пошутить или поддержать разговор. Сейчас молодые игроки более амбициозные, не ставят себя в стороне от команды и не имеют страха перед опытными футболистами. Думаю, все это уже меняет футбол к лучшему", – написал Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 32-летний полузащитник уже не впервые использует соцсеть не по назначению (по сравнению с большинством футболистов): вместо гламурных фото легенда Динамо размышляет над различиями украинского и бельгийского футбола, анализирует игру, углубляясь в тактику и делится своими выводами.

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