Сидорчук анонсировал необычное действо на базе Динамо после окончания карантина

Капитан киевского клуба Сергей Сидорчук снова не смог выйти на поле в свой день рождения.

"Играл ли я когда-нибудь в день своего рождения? Нет, ни разу! Может, в детстве были какие-то матчи, но на профессиональном уровне – нет. В этом году был шанс, ведь сегодня суббота, и на этот день могли назначить игру. Но не сложилось.

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В Динамо есть своя традиция – привозишь на базу праздничный торт, перед тренировкой проходишь коридор славы. Все это, думаю, должно быть после окончания карантина. На базе будет настоящий сладкий стол – думаю, все, у кого был день рождения, привезут торты", – сказал Сидочук в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Сергей – воспитанник запорожского Металлурга. В Динамо перешел в 2013 году. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.

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