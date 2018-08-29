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Сидорчук: Аякс показал футбольный уровень Динамо

09:00 113 Читати українською
Сидорчук: Аякс показал футбольный уровень Динамо
Сергій Сидорчук / фото ФК Динамо

Капитан Динамо Сергей Сидорчук поделился эмоциями после ответного матча против Аякса в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (0:0).

"Хочу извиниться перед зрителями, которые пришли на футбол и ждали от нас победы. Что касается Аякса, то хочется пожелать им только удачи в Лиге чемпионов, у них действительно хорошая команда. Аякс показал нам наш футбольный уровень", – цитирует Сидорчука Dynamo.kiev.ua.

Динамо – Аякс – видеообзор матча

Напомним, в домашнем ответном матче Динамо сыграло вничью с Аяксом (0:0) и вылетело из Лиги чемпионов, уступив с общим счетом 1:3 по сумме двух поединков.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 0
Аякс
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Лига чемпионов Динамо Киев - Аякс Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев
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