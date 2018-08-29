Сидорчук: Аякс показал футбольный уровень Динамо

Капитан Динамо Сергей Сидорчук поделился эмоциями после ответного матча против Аякса в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (0:0).

"Хочу извиниться перед зрителями, которые пришли на футбол и ждали от нас победы. Что касается Аякса, то хочется пожелать им только удачи в Лиге чемпионов, у них действительно хорошая команда. Аякс показал нам наш футбольный уровень", – цитирует Сидорчука Dynamo.kiev.ua.

Динамо – Аякс – видеообзор матча

Напомним, в домашнем ответном матче Динамо сыграло вничью с Аяксом (0:0) и вылетело из Лиги чемпионов, уступив с общим счетом 1:3 по сумме двух поединков.