Капитан Динамо Сергей Сидорчук отреагировал на победу над Фенербахче (2:1) в рамках 2 раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Нам не привыкать быть андердогом. Чужого мы не возьмем, но и своего не отдадим. Спасибо, команда! Поздравляю всю "бело-синюю" семью. Настраиваемся на 3-й раунд", – написал Сидорчук в своем Instagram.

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Напомним, первая встреча команд завершилась без голов. В ответном матче Динамо таки дожало Фенербахче, забив победный мяч в овертайме.

Следовательно, киевляне уже гарантировали себе групповой этап в еврокубках. Правда, это может быть Лига Чемпионов или Лига Европы. В следующем раунде квалификации ЛЧ Динамо сыграет против австрийского Штурма. Матчи пройдут 2/3 и 9 августа.

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