"Николай, не останавливайся! Такие эмоции сейчас нужны как никогда.

Шедевр Миколенко в видеообзоре матча Лестер – Эвертон – 1:2

Ждем в лагере сборной", – написал Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, что Миколенко стал одним из героев матча 36-го тура АПЛ против Лестера. Украинец вышел в старте и уже на шестой минуте безумным ударом с лета вывел "ирисок" вперед. Как следствие, Эвертон одержал такую необходимую победу (2:1), позволившую команде покинуть зону вылета.

Миколенко забил супергол и травмировался в выездном матче АПЛ – украинец и Пикфорд тащат Эвертон из болота вылета