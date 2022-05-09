Сидорчук – о голе Миколенко: "Такие эмоции сейчас нужны как никогда"
17:54 - Читати українською
Капитан Динамо Сергей Сидорчук оценил дебютный мяч партнера по сборной Украины Виталия Миколенко в АПЛ.
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Мейсон Холгейт 31’
31’ Мейсон Холгейт
"Николай, не останавливайся! Такие эмоции сейчас нужны как никогда.
Шедевр Миколенко в видеообзоре матча Лестер – Эвертон – 1:2
Ждем в лагере сборной", – написал Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, что Миколенко стал одним из героев матча 36-го тура АПЛ против Лестера. Украинец вышел в старте и уже на шестой минуте безумным ударом с лета вывел "ирисок" вперед. Как следствие, Эвертон одержал такую необходимую победу (2:1), позволившую команде покинуть зону вылета.
Миколенко забил супергол и травмировался в выездном матче АПЛ – украинец и Пикфорд тащат Эвертон из болота вылета
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