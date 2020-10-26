Захисник Корінтіанса Сідклей, права на якого належать Динамо, не зміг зарекомендувати себе у бразильському клубі.

Сидклей стал уже третьей опцией при выборе левого защитника на матчи Коринтианса. Бразилец проиграл конкуренцию Лукасу Питону и Фабиу Сантосу.

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Однако, игрок Динамо имеет прекрасные шансы сыграть в матче Кубка Бразилии против Америки Минейро. По информации UOL, Лукас Питон все еще не восстановился после травмы, а Фабиу Сантос заигран за Атлетику Минейро, поэтому Сидклей остается единственным доступным левым защитником на матч, который запланирован на 29 октября.

К слову, Сидклей 17 раз появлялся на поле во всех соревнованиях в составе Коринтианса, не отметившись результативными действиями.

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