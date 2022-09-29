Бразильская Серия А, 28-й тур

Куяба – Америка Минейру – 2:1

Голы: Сидклей, 32, А. Луис, 62 – Мастриани, 90+7

Бывший игрок Динамо присоединился к Куябе в начале августа, до сегодняшнего дня имел в своем активе 4 поединка. 5-я встреча стала для 29-летнего бразильца памятной.

Вербич прокомментировал видео с изменой украинке – обвинил бывшую, которая родила экс-динамовцу ребенка

Сидклей вышел со старта и впервые провел все 90 минут на поле. В первом тайме ему удалось открыть счет отличным ударом в дальний угол из-за пределов штрафной – дебютное результативное действие в составе Куябы. После перерыва экс-динамовец и Ко забили и пропустили, но в итоге удержали победу со счетом 2:1.