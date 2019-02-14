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Сидклей выделил особенность УПЛ, которая стала для него большим уроком

19:14 86 Читати українською
Сидклей выделил особенность УПЛ, которая стала для него большим уроком
Сидклей / Фото ФК Динамо

Бразильский защитник Динамо Феррейра Сидклей подвел итоги зимних сборов команды и поделился своими амбициями в весенней части сезона.

"В Украине больше делается акцент на тактику, чем на технику. Это стало для меня большим уроком в профессиональном плане.

Экс-защитник Динамо Тремулинас завершил карьеру – он не играл последние 3 года

Мы провели хорошие сборы, от которых я получил много удовольствия.

В конце прошлого года я провел много матчей. В этом году хочу воспользоваться моментом и помочь команде в достижении поставленных целей", – цитирует Сидклея lance.com.br.

В текущем сезоне УПЛ Сидклей провел 9 матчей, в которых отметился ассистом.

Сегодня, 14 февраля, Динамо начнет свой путь в плей-офф Лиги Европы выездным матчем против Олимпиакоса, начало в 19:55.

Олимпиакос – Динамо: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы

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Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос

live 47'
2 : 1
Динамо Киев
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