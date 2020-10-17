Сидклей вернется в Динамо уже зимой, – СМИ
Защитник Коринтианса Сидклей не убедил бразильский клуб в своей необходимости и вернется в расположение киевского клуба.
Руководство Коринтианса не рассчитывает на защитника и уже ведет переговоры с 35-летним Фабио Сантосом на замену игроку Динамо, сообщает Gazetaesportiva.
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Таким образом, уже зимой 2021 Сидклей вернется в расположение Динамо, которое все еще владеет правами на игрока.
Напомним, защитник "бело-синих" с января 2020 выступает в Бразилии. Годовая аренда игрока составляет 500 тысяч евро. Сидклей принял участие в 17 матчах Коринтианса, однако не отличился результативными действиями.
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