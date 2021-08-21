Бразильский защитник Динамо Сидклей, который так и не смог отвоевать место в стартовом составе киевлян, близок к тому, чтобы покинуть "бело-синих", сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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Одним из претендентов на 28-летнего игрока является немецкий Вердер. Агенты бразильца уже несколько недель ведут переговоры с бременским клубом. К прямым контактам между клубами пока дело не дошло, но ожидается, что уже на следующей неделе стороны могут начать диалог относительно трансфера.

Напомним, в текущем сезоне Сидклей провел за Динамо два матча в УПЛ. Его контракт с киевлянами рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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