Сидклей: Трудно объяснить, почему я не играл за Динамо

Защитник Коринтианса Сидклей, права на которого принадлежат киевскому Динамо, поделился мнением о причинах неудачи в составе "бело-синих".

"Я нормально тренировался, но пришел в Коринтианс после шести месяцев без игровой практики, которые я провел в ожидании шанса. Надеюсь, что через неделю я уже буду наравне со всеми.

Сидклей продолжит карьеру в Коринтиансе

Сложно сказать, почему не играл в Динамо. Я усердно тренировался, ждал возможности, не знаю, что произошло. Я уже прохожу адаптацию в Коринтиансе, чтобы вернуться к игре как можно быстрее. Я рад, что болельщики поддерживали меня до последнего. Меня все поддержали, когда я прибыл в клуб", – отметил Сидклей в комментарии Globo Esporte.

Напомним, Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года. С этого времени защитник так и не смог раскрыться в основной команде – игрок во всех турнирах вообще провел всего 23 матча (17 – в УПЛ, 1 – в рамках Кубка Украины и еще пять в Лиге Европы) и забил 1 гол.

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