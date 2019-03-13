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Сидклей: С Челси будет сложно, но мы не сдадимся

10:59 13 Читати українською
Сидклей: С Челси будет сложно, но мы не сдадимся
Сидклей / 1927.kiev.ua

Защитник киевского Динамо остается в оптимистичном настроении накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

 

"Очень рад первому забитому голу за Динамо. Ранее я уже отличался, но в товарищеском матче. Также я принял участие в третьем забитом мяче и заработал пенальти.

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Сейчас мы думаем о предстоящем матче с Челси. Знаем, что будет сложно, но мы не сдадимся", сказал Сидклей в комментарии Lance.

Матч Динамо Челси состоится 14 марта в 19:55 на НСК Олимпийский.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей Динамо Киев - Челси
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