Сидклей: С Челси будет сложно, но мы не сдадимся

Защитник киевского Динамо остается в оптимистичном настроении накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

"Очень рад первому забитому голу за Динамо. Ранее я уже отличался, но в товарищеском матче. Также я принял участие в третьем забитом мяче и заработал пенальти.

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Сейчас мы думаем о предстоящем матче с Челси. Знаем, что будет сложно, но мы не сдадимся", – сказал Сидклей в комментарии Lance.



Матч Динамо – Челси состоится 14 марта в 19:55 на НСК Олимпийский.