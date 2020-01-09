Сидклей прокомментировал свой переход из Динамо в бразильский Коринтианс

Бразильский защитник Феррейра Сидклей не скрывает удовлетворения от возвращения на Родину.

"Очень рад вернуться в Коринтианс. У меня уже был здесь короткий, но очень замечательный этап карьеры. Не могу дождаться, чтобы одеть эту футболку и играть на этом стадионе при поддержке болельщиков на протяжении всех девяностых минут", – цитирует Сидклея пресс -служба Коринтианса.

Сидклей продолжит карьеру в Коринтиансе

Добавим, что бразилец выступал в составе "народной команды" в течение половины сезона 2017/18, сыграв за это время 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года. С этого времени защитник так и не смог раскрыться в основной команде – игрок во всех турнирах провел всего 23 матча (17 – в УПЛ, 1 – в рамках Кубка Украины, еще пять – в Лиге Европы) и забил 1 гол.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?