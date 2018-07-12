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Сидклей присоединился к Динамо на сборах в Австрии

11 июля 15:00 215 Читати українською
Сидклей присоединился к Динамо на сборах в Австрии
Сидклей / Фото ФК Динамо

Новоиспеченный бразильский защитник Динамо Сидклей присоединился к команде на сборах в Австрии.

Бразилец прибыл в расположение киевского клуба на сборах в Австрии, указано в Инстаграме Динамо.

Напомним, защитник подписал контракт сроком на пять лет. Сидклей будет играть за Динамо под 17 номером.

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Последний год бразилец выступал на правах аренды за Коринтианс.

Sidcley in Austria! #fcdk #dynamokyiv #fcdkonline

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Межсезонные сборы Сидклей Сидклей
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