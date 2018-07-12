Сидклей присоединился к Динамо на сборах в Австрии

Новоиспеченный бразильский защитник Динамо Сидклей присоединился к команде на сборах в Австрии.

Бразилец прибыл в расположение киевского клуба на сборах в Австрии, указано в Инстаграме Динамо.

Напомним, защитник подписал контракт сроком на пять лет. Сидклей будет играть за Динамо под 17 номером.

Сантос предложил Динамо 6 игроков на выбор в обен на Гонсалеса

Последний год бразилец выступал на правах аренды за Коринтианс.

Твиттериада. Как Шева отдыхает на Барбадосе, или "Виагра" для легендарного форварда Динамо