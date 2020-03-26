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Сидклей попал под волну критики – динамовца обвиняют в нарушении карантина

11:52 17 Читати українською
Сидклей попал под волну критики – динамовца обвиняют в нарушении карантина
Сидклей / фото из открытых источников

Защитник Коринтианса Сидклей, права на которого принадлежат киевскому Динамо, подвергся жесткой критике бразильских болельщиков за свои посты в соцсетях.

На днях Сидклей на своей странице в инстаграми выкладывал видео, в котором он тренируется на улице, а также проводит время в компании своих друзей. Это и вызвало волну критики со стороны болельщиков, которые обвинили бразильца в несоблюдении карантина.

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"Они присылали мне кучу гневных комментариев. Писали: "Боже правый! Он сумасшедший!". Я выкладываю свои домашние тренировки каждый день. С тех пор, как все началось, я тренируюсь постоянно. Например, отрабатываю движения с мячом. Стараюсь тренироваться утром, около 9:00. До сегодняшнего дня я тренировался всегда только в это время и в одном темпе. Думаю, это лучший вариант", – цитирует Сидклея Gazeta Esportivo.

Напомним, бразилец перешел в Коринтианз из киевского Динамо в январе этого года на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2020 года.

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коронавирус Мир Коринтианс Коринтианс Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей
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