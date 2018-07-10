Сидклей подтвердил переход в Динамо

Защитник Коринтианса Сидклей подтвердил свой переход в киевское Динамо.

Защитник Атлетико Паранаэнсе Сидклей, который на правах аренды выступал в Коринтиансе, подтвердил свой трансфер в Динамо Киев.

"Еще одно прощание в моей карьере. Это были удивительные несколько месяцев в составе Коринтианса. Отдавал себя всего на тренировках и в матчах. Было честью носить вашу майку.

В Атлетико Паранаэнсе для меня ценна любовь, которую испытывал везде и от каждого – от раздевалки и до президенту. Благодарен всем людям, которые были со мной. Этот клуб сделал из меня футболиста.

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Теперь у меня новый вызов в Динамо Киев. И я прошу у Бога для себя мудрости и терпения, чтобы двигаться дальше", – написал Сидклей в Инстаграме.

По предварительной информации сумма трансфера составит 5 млн евро, а соглашение будет заключено на 5 лет.

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