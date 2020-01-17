Сидклей неудачно дебютировал за Коринтианс после возвращения из Динамо, несмотря на победу бразильцев в спарринге

Состоялся товарищеский матч между бразильским Коринтиансом и представителем МЛС Нью-Йорк Сити, свое игровое время получил и легионер Динамо.

Товарищеский матч

Коринтианс – Нью-Йорк Сити – 2:1

Голы: Луан, 11, 29 – Мендес, 75

Сидклей: Трудно объяснить, почему я не играл за Динамо

Бразильцы уже в первом тайме обеспечили себе удобный гандикап в два мяча. После перерыва гости из США сумели отыграть один мяч благодаря автогола Мендеса, но для спасения ничьи этого оказалось недостаточно.

Защитник Динамо Феррейра Сидклей, выступающий за Коринтианс на правах аренды, вышел на замену. Портал globoesporte отдал легионеру киевлян одну из самых низких оценок (5,5). Издание отмечает, что 26-летний игрок был малоэффективен, объясняя это отсутствием игровой практики за последние полгода.

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