toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА U-20 - США U-20 ЧЕМПИОНАТ МИРА U-20 ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Сидклей может вернуться на родину – Динамо получило предложение по защитнику

24 мая 17:57 378 Читати українською
Сидклей может вернуться на родину – Динамо получило предложение по защитнику
Сидклей / Фото ФК Динамо

Защитник Динамо Феррейра Сидклей может летом покинуть киевский клуб.

Сидклей уже летом может примерить форму другого клуба, сообщает globoesporte.

Сидклей рассказал, что Че Че держал в тайне возможный уход из Динамо, а Буэно не верил в переход в Сан-Паулу

По информации издания, защитником киевлян активно интересуется Интернасьональ. Бразильский клуб уже сделал предложение Динамо относительно годовой аренды игрока. "Бело-синие" в течение недели должны дать ответ представителям бразильского гранда.

Напомним, Сидклей присоединился к Динамо летом 2018, подписав соглашение с киевлянами на 5 лет. В текущем сезоне УПЛ бразилец провел 16 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

Хацкевич войдет в историю, Цыганков должен уйти этим летом, Де Пена как Милевский: реакция соцсетей на Шахтер – Динамо

blog_ava
Сарри готов немедленно покинуть Челси
24 мая
481
Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Интернасьонал Интернасьонал Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
30
мин
Карпаты
17:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук