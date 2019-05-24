Сидклей может вернуться на родину – Динамо получило предложение по защитнику

Защитник Динамо Феррейра Сидклей может летом покинуть киевский клуб.

Сидклей уже летом может примерить форму другого клуба, сообщает globoesporte.

Сидклей рассказал, что Че Че держал в тайне возможный уход из Динамо, а Буэно не верил в переход в Сан-Паулу

По информации издания, защитником киевлян активно интересуется Интернасьональ. Бразильский клуб уже сделал предложение Динамо относительно годовой аренды игрока. "Бело-синие" в течение недели должны дать ответ представителям бразильского гранда.

Напомним, Сидклей присоединился к Динамо летом 2018, подписав соглашение с киевлянами на 5 лет. В текущем сезоне УПЛ бразилец провел 16 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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