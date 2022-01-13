Полузащитник ПАОКа Сидклей, права на которого принадлежат Динамо, результативной передачей помог одержать победу над Панетоликосом в матче 16-го тура греческой Суперлиги.

Чемпионат Греции 2021/22, 16-й тур

ПАОК – Панетоликос – 2:0

Голы: Куртич, 29 (пен.), Жаба, 90+2

Нереализованный пенальти: Куртич, 10 (ПАОК)

ПАОК в первом тайме добыл минимальное преимущество благодаря реализованному пенальти Куртича (словенец перед этим не забил 11-метровый). На 77-й минуте встречи на поле появился Сидклей, который принял участие во втором взятии ворот. Бразилец в затяжной атаке откатил на Лео Жабу, который точным ударом из-за пределов штрафной попал в угол ворот.

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Эта победа позволила ПАОКу набрать 31 очко и приблизиться ко второму АЕКу, а Панетоликос с 15 пунктами остался десятым. Сидклей же провел 22 матча в этом сезоне, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

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