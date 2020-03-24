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"Сидел в комнате с Месси, а другие праздновали выход в финал ЛЧ": игрок Ливерпуля вспомнил камбэк против Барселоны

14:16 55 Читати українською
"Сидел в комнате с Месси, а другие праздновали выход в финал ЛЧ": игрок Ливерпуля вспомнил камбэк против Барселоны
Жоэль Матип / Reuters

Защитник Ливерпуля Жоэль Матип рассказал, как праздновал историческую победу над Барселоной в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19.

7’ Дивок Ориджи
54’ Джорджиньо Вейналдум
56’ Джорджиньо Вейналдум
79’ Дивок Ориджи
 
7’ Дивок Ориджи
54’ Джорджиньо Вейналдум
56’ Джорджиньо Вейналдум
79’ Дивок Ориджи

"После игры мы встали вместе с фанатами возле трибуны Коп и вместе спели "You'll never walk alone". Это один из самых прекрасных моментов в моей карьере. Я не думал ни о чем, просто парил в облаках вместе с фанатами.

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После этого мне надо было пройти допинг-тест. Я зашел в маленькую комнату, в которой сидел очень подавлен парень – Лионель Месси. Мы были знакомы, но это знакомство не работает так, что вы будто сидите в маленьком помещении и вместе пьете кофе. Все продолжали праздновать, а я сидел в маленькой комнате с Месси", – поделился Матип в комментарии 11 Freunde.

Напомним, Ливерпуль совершил исторический камбэк в противостоянии с Барселоной в мае 2019 года – после поражения 0:3 на Камп Ноу мерсисайдцы разбили "блаугранас" 4:0 на Энфилде.

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Барселона Барселона Лига чемпионов Ливерпуль - Барселона Жоэль Матип Жоэль Матип Лионель Месси Лионель Месси Ливерпуль Ливерпуль
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