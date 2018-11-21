Швейцарская компания будет реализовывать телевизионные права на УПЛ, ее пролоббировал Гримм, – ТаТоТаке

Швейцарская компания Profile Partners получит права на реализацию телевизионных пакетов матчей УПЛ.

Президент Украинской Премьер-лиги Томас Гримм помог швейцарской компании Profile Partners получить права на пакетирование и дальнейшую релизации телевизионных прав на матчи УПЛ.

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Отмечается, что это решение является окончательным. Главным аргументом Гримма в пользу этой компании был опыт сотрудничества Profile Partners с УЕФА, сообщает "ТаТоТаке".

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Напомним, ранее сообщалось, что на приобретение медиаправ на УПЛ претендовали 4 зарубежные компании, среди которых: Infront, Profile Partners, Wasserman и Mediapro.