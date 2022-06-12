Лига наций

Дивизион А

Швейцария – Португалия – 1:0

Гол: Сеферович, 1

Дивизион В

Словения – Сербия – 2:2

Голы: Гнезда, 48, Шешко, 54 – Живкович, 8, Митрович, 35

Дивизион С

Греция – Косово – 2:0

Голы: Якумакис, 71, Манталос, 90+9

Дивизион D

Мальта – Сан-Марино – 1:0

Гол: Мускат, 50

Швейцария осталась в элитном дивизионе Лиги наций благодаря коронавирусу в сборной Украины осенью 2020-го. До сегодняшнего дня "нати" выглядели там лишними, проиграв все три матча. Но четвёртый стал победным. Швейцария забила Португалии уже на первой минуте, когда Сеферович завершил качественную атаку с правого фланга. Хозяева могли удвоить счет, но арбитр передумал назначать пенальти после просмотра повтора.

Португалия весь матч пыталась исправить ситуацию, Леау даже забил, но из офсайда. Кураж поймал швейцарский голкипер Йонас Омлин (8 сэйвов). Он потянул удары в упор от Данилу и Гедеша, выиграл сложную дуэль у Андре Силвы, а также не позволил с выгодных позиций забить Жоте, Пепе и Канселу. Швейцария одержала первую победу, но осталась на дне таблицы. Португалия упала на второе место.

Сербия упустила победу над Словенией, хотя вела 2:0. Живкович быстрым голом открыл счет, а Митрович удвоил. Перед вторым голом настоящую красоту показал Тадич – капитан Аякса на фланге обыграл соперника с помощью эластико и вырезал идеальную подачу. Во втором тайме после замен Словения отыгралась. Отличились Гнезда и Шешко. После этой ничьей Словения осталась последней в группе, а Сербия удерживает второе место.

Греции очевидно скучно в третьем дивизионе. Эллины выиграли четвертый матч подряд, дожав Косово. В низшем дивизионе Мальта минимально одолела Сан-Марино.

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