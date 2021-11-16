Швейцария вырвала прямую путевку на ЧМ-2022 – видеообзор разгрома Болгарии
10:40 - Читати українською
Швейцария без особых проблем обыграла Болгарию (4:0) в 10-м туре квалификации на Мундиаль. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
"Нати" тотально преобладали болгар в течение первого тайма, но забивали лишь после перерыва. Замечательные мячи в свой актив записали Окафор, Варгас, Иттен и Фройлер. Соперник почти ничего не создал.
ЧМ-2022, отбор: Швейцария разгромом отобрала у Италии путевку в Катар, Англия с покером Кейна изнасиловала Сан-Марино
Швейцария набрала 18 зачетных баллов и вышла на первое место, опередив Италию, не справившуюся с Северной Ирландией (0:0). Подопечные Мурата Якина одержали прямую путевку в финальную часть Мундиаля 2022 года, которая состоится в Катаре.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter