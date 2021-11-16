Швейцария без особых проблем обыграла Болгарию (4:0) в 10-м туре квалификации на Мундиаль. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

"Нати" тотально преобладали болгар в течение первого тайма, но забивали лишь после перерыва. Замечательные мячи в свой актив записали Окафор, Варгас, Иттен и Фройлер. Соперник почти ничего не создал.

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