"Нам на тренировку перед игрой такое поле дали... оно отвратительного качества. Уверен, у них есть поля лучше, соответствующие. А здесь грязь, трава такая.

Швейцарии было выгодно не дать сыграть Украине против себя, – Конопля

Где такое видано, чтобы национальная команда на таком поле работала? И в таких маленьких нюансах все и выражалось", – поделился Конопля в комментарии Профутболу.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

Швейцария – Украина: почему матч отменен окончательно – варианты, которые теперь ждут команду Шевченко