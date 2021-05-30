Швейцария сошлась в товарищеском матче против США в рамках подготовки к Евро-2020. Читайте отчет на Футбол 24.

Товарищеский матч

Швейцария – США – 2:1

Голы: Родригес, 10, Цубер, 63 – Лледжет, 5

Нереализованный пенальти: Родригес, 42

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Гости шокировали швейцарцев уже на старте встречи, открыв счет, но уже через 5 минут защитник Торино Рикардо Родригес выровнял положение. За несколько минут до свистка на перерыв хозяева имели роскошный шанс выйти вперед, но тот же Родригес не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме швейцарцы все же дожали соперника благодаря победному голу от хавбека Айнтрахта Стивена Цубера.

Напомним, на групповом этапе Евро-2020 Швейцария встретится со сборными Турции, Италии и Уэльса.

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