Швейцария – Коста-Рика: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Швейцария и Коста-Рика встретятся 27 июня в Нижнем Новгороде на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Швейцария – Коста-Рика состоится на стадионе Нижний Новгород 27 июня в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Швейцария – Коста-Рика, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Британские букмекеры из William Hill называют фаворитом противостояния швейцарцев. Коэффициент на победу команды Владимира Петковича составляет 1,73. Возможная победа карибской сборной оценивается баллом 5,50, ничья – 3,30.

Специалисты австрийской Bwin тоже считают сборную Швейцарии более вероятным победителем поединка. На ее победу принимают ставки с коэффициентом 1,70. Следующий возможный итог – ничья. Коэффициент на нее составляет 3,30. Возможная победа Коста-Рики – 6,25 балла.

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Сборной Швейцарии достаточно набрать 1 очко в отчетном поединке, чтобы обеспечить выход в 1/8 финала Мундиаля. Сборная Коста-Рики уже потеряла шансы на выход в плей-офф, поэтому будет играть за свой престиж.