Швейцария – Коста-Рика: анонс матча ЧМ-2018

Матч Швейцарии против Коста-Рики имеет важное значение в борьбе за выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018 из группы Е. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Швейцария – Коста-Рика

27 июня, 21:00, Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"

Главный арбитр: Клемен Турпен (Франция)

Телетрансляция на канале "НТН". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Ситуация в группе Е перед последним туром является благоприятной для швейцарцев. Вместе с бразильцами они лидируют, имея по четыре очка, а Сербия, которая идёт следом с тремя, для выхода из группы должна при любых условиях побеждать Бразилию. Альпийцы имеют простой расклад: победа над Коста-Рикой, которая даже ни разу не забила, выводит их в 1/8 финала чемпионата мира-2018, а ничья и поражение делают то же самое при проигрыше сербов. Даже собственное поражение при ничье в параллельном матче отправит Швейцарию в плей-офф – однако лишь при условии проигрыша с разницей меньше, чем в два мяча.

Месси больше жив, чем мертв. Все расклады в группах ЧМ-2018 перед последним туром

Сборная Швейцарии в двух прошлых турах проявила себя как хорошо организованная, тактически подкованная, опытная и высококлассная команда. Особенно эффектной была волевая победа над Сербией – швейцарцы умело использовали свободные зоны и наказывали соперника за неправильный прессинг, в результате чего уроженцы Косово Гранит Джака и Джердан Шакири забили два мяча, лишив сербов возможности впервые в истории выйти в 1/8 финала чемпионата мира уже в этом матче.

Сборная Швейцарии

Коста-Рика после шикарного бразильского Мундиаля откровенно разочаровала. На ЧМ-2018 костариканцы не забили ни одного мяча, пропустили три и поразили своей серостью и банальностью в атаке. От карликовой Панамы перфоменса было больше, чем от Коста-Рики – однако эта команда всё ещё может удивить. Сборная Бразилии, которая сумела забить ей только в компенсированное время и не особо выделялась, может подтвердить – подопечные Оскара Рамиреса достаточно тщательно действуют позади и умеют сушить игру. Для швейцарцев, которые сами кошку съели на сушке и подстраиванию под соперника, это может стать серьезной проблемой.

Превью ЧМ-2018, группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия – всё, что нужно знать

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой две встречи, обменявшись сухими победами. В товарищеском матче 2006 года Швейцария выиграла со счетом 2:0, а в "товарняке" в 2010 года победу праздновала Коста-Рика – 1:0.

2. Сборная Швейцарии только четыре раза в истории не выходила из группы на чемпионате мира. Последний раз это было в 2010 году.

3. Швейцария не проигрывала в четырех последних матчах чемпионата мира против команд из зоны КОНКАКАФ.

4. Коста-Рика не выиграла ни в одном из последних четырех матчей чемпионата мира против европейских команд (если не учитывать серию пенальти против Греции на ЧМ-2014).

Кадровая ситуация

Травмированных и дисквалифицированных в составе обеих команд нет, хотя с последним пунктом Швейцария могла здорово прогореть. Во время празднования в победном матче против Сербии косовские албанцы Гранит Джака и Джердан Шакири, а также примкнувший к ним Штефан Лихштайнер, продемонстрировали жест орла Албании.

ЧМ-2018: активисты Косово собрали деньги на выплату штрафов Джаки и Шакири – присоединился даже министр



Гранит Джака вместе демонстрирует жест орла Албании после гола в ворота Сербии на ЧМ-2018

Футболистам грозила дисквалификация на два матча, однако они отделались лёгким испугом – ФИФА наказала их денежным штрафом. Таким образом, Швейцария избежала дисквалификаций, поэтому Владимиру Петковичу, как и Оскару Рамиресу, доступен полный набор футболистов.

Ориентировочные составы на матч Швейцария – Коста-Рика

Швейцария: Бюрки, Родригес, Аканджи, Шер, Лихштайнер, Джака, Бехрами, Цубер, Джемаили, Шакири, Гавранович

Коста-Рика: Навас, Дуарте, Гонсалес, Акоста, Овьєдо, Гусман, Борхес, Гамбоа, Венего, Руис, Уренья

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Швейцарию не ждёт легкая прогулка за тремя очками, ведь Коста-Рика вряд ли ехала на чемпионат мира-2018 просто посмотреть на архитектуру российских городов. Турнир для костариканцев провален, однако напоследок они точно захотят хлопнуть дверью и запомниться с хорошей стороны. Умение сушить игру соперника им пригодится, поэтому можно не удивляться, если в игре против Швейцарии мы увидим что-то очень похожее на матч Бразилия – Коста-Рика.

Сборная Коста-Рики после матча против Бразилии на ЧМ-2018

ЧМ-2018: швейцарская газета организовала флешмоб в поддержку Джаки и Шакири

Тем не менее, Швейцария является безоговорочным фаворитом встречи. Много ей не надо: главное пройти в 1/8 финала, поэтому, если в параллельном матче Сербия станет надёжно гореть бразильцам, Швейцария вполне может расслабиться и получить добыть победу.

Михаил Юхименко, Футбол 24