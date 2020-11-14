Швейцария в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА принимает Испанию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария – Испания начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Матч имеет важное значение для сборной Украины. У швейцарцев сейчас только два очка в активе, в то время как в Украине шесть. Таким образом, в случае победы "Фурии Рохи" подопечные Владимира Петковича вылетят в дивизион В, а команда Андрея Шевченко останется в элите.

Стартовые составы

Швейцария:

Испания:

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