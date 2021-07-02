Швейцария – Испания: стартовые составы и онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2020
Швейцарцы экзаменуют испанцев в 1/4 финала Евро-2020. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Швейцария – Испания стартует в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Швейцария – Испания: анонс матча 1/4 финала Евро-2020
Стартовые составы команд
Швейцария: Зоммер – Эльведи, Аканджи, Родригес – Видмер, Закария, Фройлер, Цубер – Шакири – Эмболо, Сеферович.
Запасные: Мвого, Кобель, Мбабу, Соу, Варгас, Фасснахт, Бенито, Гавранович, Фернандес, Шер, Кюмер, Лотомба.
Испания: Симон – Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба – Коке, Бускетс, Педри – Ферран Торрес, Мората, Сарабия.
Запасные: Де Хеа, Санчес, Диего Льоренте, Маркос Льоренте, Жерар Морено, Алькантара, Гарсия, Гайя, Родри, Ольмо, Траоре, Оярсабаль.
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