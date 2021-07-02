Сборные Швейцарии и Испании за последние 10 лет успели пересечься трижды. На ЧМ-2010 именно "нати" стали единственной командой, которой удалось победить "Фурию" (это произошло в группе) в товарищеской встрече в 2018-м была зафиксирована ничья, и только в Лиге наций в 2020-м пиренейцы получили победу – правда на выезде они снова разделили очки с альпийцами. Все эти матчи имели характер сложных тактических сражений, в которых коллективы не смогли забить больше одного гола. Сегодня тактики будет не меньше, ведь на чашу весов поставлено ​​участие в полуфинале Евро-2020, но есть очень большая надежда на эффектную перестрелку.

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Швейцария уже давно не демонстрировала скучного футбола, однако сборной не хватало куражности, индивидуального вдохновения и стабильности – как следствие, "нати" регулярно выходили из группы (часто прибивая грандов), но практически сразу вылетали из плей-офф. Кроме того, игровая дисциплина и действия тренера в их игре всегда были более заметны, чем работа в атаке. На Евро-2020 картина изменилась: альпийцы, сохранив старые достоинства, начали создавать большое количество моментов, лидеры команды стали демонстрировать впечатляющие перформансы, а в 1/8 финала швейцарцам удалось выбить саму Францию ​​– причем первый тайм подопечные Владимира Петковича выиграли, а во втором они "закамбечили" с 1:3.

У этой сборной появились характер, агрессия и яркость, однако главным оружием остается тактическая грамотность коллектива. В частности, в матче против Франции "нати" легко переключались с владения мячом на плотный блок, с тройки в защите они переходили на четверку и обратно в зависимости от ситуации на поле, а высокий прессинг менялся низким блоком. Кроме того, все замены Владимира Петковича сработали, а после 3:3 он, в отличие от Златко Далича, выпустил центрбэка для стабилизации игры – благодаря этому ходу 3:3 и не превратились в 3:5.

Словом, нынешняя Швейцария не может считаться однозначным андердогом. Эта сборная имеет все для новой победы над грандом. Аналогичную игру команда демонстрировала и в Лиге наций (в частности, в матчах с испанцами), и в квалификациях, поэтому "Фурии Рохе" сегодня будет очень трудно. Вопрос вызывает только психологическая составляющая – после триллера с Францией эмоциональное выгорание рискует накрыть даже самых опытных звезд.

Соперник же у "нати" чрезвычайно мощный. Испания демонстрирует один из самых стильных, сложных и агрессивных футболов на Евро-2020: подопечные Луиса Энрике идут в лидерах турнира по владению, интенсивности прессинга и по касаниям в штрафной, а разница между созданными и допущенными моментами составляет +6,5 ожидаемых голов – это лучший результат на нынешнем турнире. Даже пропуская много (как в 1/8 финала с Хорватией), команда забивает еще больше. На фоне прагматичных бельгийцев или англичан этот коллектив очень радует желанием играть, а не только добиваться результата.

Самое главное, "Фурия Роха" постоянно добавляет в качестве. В начале Евро не хватало движения мяча в центре, правый фланг проседал в активности, реализация была ужасной, а в целом команда выглядела прогнозируемой в своих действиях, но сейчас эти проблемы уже не заметны. Бускетс вернулся в старт и наладил дистрибуцию, Аспиликуэта сделал Испанию опасной на обоих краях атаки, а голы забивать начал даже Мората. Впрочем, до идеала подопечным Луиса Энрике еще очень далеко – они столь же крутые, как и неоднозначные.

Хорватия в 1/8 финала показала проблемы испанцев с адаптацией под изменения тактического рисунка – когда Златко Далич перешел на схему 3-5-2, прессингуя по всему полю персонально, "Фурия Роха" задрожала. Вингеры команды долго не возвращались на помощь фулбэкам, позволяя Оршичу и Ко разрывать гранда, что вылилось в два гола за 10 минут. Между тем, Владимир Петкович сегодня будет менять по 3-4 игровые модели.

Кроме того, испанцам сильно не хватает концентрации – автогол Педри-Симона, провал эндшпиля основного времени с Хорватией, моменты шведов и поляков подтверждают этот тезис. "Фурия Роха" доминирует в своих матчах, но соперник всегда может рассчитывать на 2-4 голевых момента у ворот пиренейцев.

Не лучшим образом они используют ауты и стандарты, а в центральной зоне перед штрафной команде все так же не хватает активности (хотя ее стало больше, если сравнивать с групповым этапом). Впрочем, это уже мелкие моменты, а вот критических игровых проблем, кроме концентрации и оперативности гейм-менедежмента Луиса Энрике, не заметно. Испания – явный фаворит сегодняшнего поединка.

Кадровая ситуация

Швейцария могла бы подойти к четвертьфиналу с Испанией с идеальной кадровой ситуацией, однако это было бы слишком просто. В матче против Франции желтую карточку получил Джака – она ​​стала второй для Гранита на турнире, поэтому сегодня он пропустит матч из-за дисквалификации. Обидно, ведь оба предупреждения он заработал за разговоры. Других проблем в составе "нати" нет.

Луис Энрике может морочить себе голову только от кадрового разнообразия. Все его подопечные в строю, и можно только прогнозировать ротацию на отдельных позициях. В частности, очень вероятным кажется возвращения Альбы в старт.

Ориентировочные составы на матч Швейцария – Испания

Швейцария: Зоммер – Эльведи, Аканджи, Родригес – Видмер, Фройлер, Закария, Цубер – Шакири – Сеферович, Эмболо

Испания: Симон – Аспиликуэта, Гарсия, Лапорт, Альба – Коке, Бускетс, Педри – Торрес, Мората, Сарабия

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Швейцария, как и Святослав Вакарчук в легендарной песне, не сдастся без боя. Это слишком серьезный коллектив, чтобы просто так взять и отдать преимущество Испании – альпийцы очень гибкие и организованные в тактическом плане, агрессивны в атакующей работе и при этом не имеют проблем с реализацией. Кроме того, у них довольно успешный опыт матчей с Испанией осенью 2020-го, а вынос Франции выглядит чрезвычайно важным маркером силы команды. "Ле Блё" были прагматичны, более сыгранные, кадрово сильнее "Фурии Рохи", но пропустили от "нати" три гола.

Единственной серьезной слабостью команды Владимира Петковича кажется отсутствие звезд элитного уровня. Швейцария, при всех своих достоинствах, является лучшей среди команд второго эшелона, но не является грандом. К тому же, после фантастического прохода сквозь "галльских петухов" футболистам может не хватить эмоций – этот фактор в четвертьфинале тоже не стоит списывать.

Испания всегда позволяет соперникам провести 2-4 момента у своих ворот, поэтому на голы в ворота Симона надеяться можно. Если Швейцария забила три Франции, а Хорватия столько же положила "Фурии", то и сегодня "сухаря" от пиренейцев ожидать не стоит. Впрочем, во всех других аспектах команда Луиса Энрике является лучшей на Евро-2020 – она ​​без проблем вырывается из-под прессинга, сама агрессивно прессингует, а в работе с мячом испанцы доминируют, создавая все больше и больше моментов. Да, у них есть недостатки, но вести матч будет Испания и только Испания.

Самое главное, в позиционной атаке Испания является сильнейшей на чемпионате – в отличие от Франции, которую накрывали даже венгры. Между тем, даже от проблемных "Ле Блё" швейцарцы пропустили три гола. "Фурия Роха" создаст гораздо больше моментов, поэтому сегодня стоит поставить именно на ее победу.

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