Как известно, с Украиной в матче 6-го тура ЛН не сыграют защитники Сильван Видмер и Джордан Лотомба из-за положительных тестов на коронавирус. Нико Ельведи и Ремо Фройлер дисквалифицированы после поединка Швейцарии с Испанией.

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Как информирует Blick, Петкович довызвал трех игроков на встречу с "сине-желтыми" – Мишеля Ебишера, Михаэля Ланга и Пайтима Касами. Появление последнего является резонансным, ведь 28-летний полузащитник не надевал футболку сборной Швейцарии около 4,5 лет – последний раз 29 марта 2016-го в матче против Боснии и Герцеговины. За "нати" он провел всего 12 поединков, хотя считался одним из талантов страны.

Напомним, встреча Украины и Швейцарии состоится завтра, 17 ноября, начало в 21:45. Перед последним туром команда Шевченко опережает оппонента на 3 очка. Ничья или победа гарантируют "сине-желтым" место в лиге А, тогда как поражение может отправить в дивизион B – придется учитывать личные встречи или даже разницу голов.

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