Швейцария – Англия – 0:0 (пен. 5:6) – видеообзор матча и серии пенальти

Сборная Англии победила Швейцарию в матче за третье место Лиги наций. Смотрите обзор игры Швейцария – Англия.

Команды соревновались на ровне в течение двух таймов, небольшое преимущество было на стороне швейцарцев, но конвертировать ее в результат за 90 минут не удалось.

Пикфорд втановив уникальный рекорд сборной Англии, забив Швейцарии

В овертайме игроки сборной Англии полностью перехватили инициативу и теряли момент за моментом у ворот соперника. Швейцарцам удалось удержать натиск.

В серии послематчевых пенальти героем стал вратарь "трех львов" Джордан Пикфорд, который сначала реализовал 11-метровый, а затем сумел отразить удар с пенальти соперника.

Таким образом англичане заняли третье место в первом розыгрыше Лиги наций.

Англия в серии пенальти победила Швейцарию, заняв третье место в Лиге наций