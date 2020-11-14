Сборная Украины узнала, кто будет обслуживать ее матч против подопечных Владимира Петковича.

Главным арбитром матча 6-го тура Лиги наций между швейцарцами и украинцами станет грек Анастасиос Сидиропулос.

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На линиях ему будут помогать Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, сообщает официальный сайт УЕФА. Роль четвертого арбитра будет выполнять Василис Фотиас.

Напомним, заключительный поединок "сине-желтых" в группе А4 Лиги наций с командой Швейцарии состоится во вторник, 17 ноября, в Люцерне. Начало встречи в 21:45.

Германия – Украина: анонс матча Лиги наций