Союз европейских ассоциаций не будет спешить с принятием решения относительно скандального поединка Лиги наций УЕФА между сборными Швейцарии и Украины.

Ранее СМИ сообщали, что УЕФА решит судьбу отчетного матча уже 20 ноября. Однако Meta-ratings утверждает, что дисциплинарный комитет завтра рассматривать дело швейцарского матча сборной Украины не будет. Решение будет принято на следующей неделе, после того как союз проанализирует все документы по этому вопросу.

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Дело в том, что до 20 ноября Украинская ассоциация футбола, как и Швейцарский футбольный союз, должны будут предоставить всю исчерпывающую юридическую информацию, касающуюся истории неудачного поединка в Люцерне. Помимо основных аргументов, что сборная Украины насчитывала для заявки на матч 13 здоровых футболистов, украинская сторона добавит к делу результаты ПЦР-тестов украинской делегации, которые команда сдала после возвращения в Киев 19 ноября. Все они были отрицательные, в том числе у Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова, которые ранее сдали ложно-положительные тесты в Люцерне.

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Дело о сорванном поединке между командами Швейцарии и Украины попало на рассмотрение Дисциплинарного комитета УЕФА. Регламентом соревнований предусмотрено несколько вариантов, в том числе и техническое поражение для "сине-желтых" либо жеребьевка для определения победителя дуэли. Результат матча имеет важное значение, поскольку от него зависит состав дивизионов Лиги наций на новый сезон.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

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