Союз европейских ассоциаций имеет вариант с принятием решения относительно скандального поединка Лиги наций УЕФА между сборными Швейцарии и Украины 20 ноября.

УЕФА может принять решение относительно судьбы матча 6-го тура Лиги наций уже в пятницу, сообщает Футбол 1/2/3.

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Дело о сорванном поединке между командами Швейцарии и Украины попало на рассмотрение Дисциплинарного комитета УЕФА. Регламентом соревнований предусмотрено несколько вариантов, в том числе и техническое поражение для "сине-желтых" либо жеребьевка для определения победителя дуэли. Результат матча имеет важное значение, поскольку от него зависит состав дивизионов Лиги наций на новый сезон.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

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