Отечественные функционеры не согласятся на вариант с техническим поражением сборной Украины за сорванный поединок 6-го тура Лиги наций УЕФА против команды Швейцарии.

Руководство УАФ готово подать протест на возможное решение о техническом поражении команды Шевченко, сообщает Sport Arena.

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Такой вариант станет возможным, если УЕФА не сможет договориться со швейцарскими властями относительно проведения матча. Альтернативные варианты: проведение матча в другом кантоне в течение ближайших двух дней, замена национальной команды другой сборной (например, U-21) или перенос поединка на более поздний срок.

Напомним, что 17 ноября власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса в составе "сине-желтых".

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