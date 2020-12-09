Соответствующее заявление направлено в Спортивный арбитражный суд Лозанны, сообщает официальный сайт УАФ. На прошлой неделе УЕФА направил мотивационную часть своего решения присудить Украине техническое поражение в матче заключительного тура Лиги наций против Швейцарии.

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"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа – мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела", – подчеркнул генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Заметим, что заключительный поединок Лиги наций против Швейцарии так и не состоялся из-за решения местного врача – в сборной Украины было несколько случаев инфицирования COVID-19. Поэтому 25 ноября Украине присудили техническое поражение. Соответственно, сборная вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

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