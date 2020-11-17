Сборная Украины определилась с формой, в которой выйдет на поединок 6 тура Лиги наций против Швейцарии.

Подопечные Андрея Шевченко наденут желтый комплект экипировки, сообщает официальный сайт УАФ.

Швейцария – Украина: официальная заявка "сине-желтых" на решающий матч Лиги наций

Матч со Швейцарией должен состояться сегодня (17 ноября), стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени. Последнее тестирование выявило COVID-19 у лидера сборной Украины Руслана Малиновского. В ближайшее время УЕФА определится с судьбой проведения игры.

Заметим, после 5-ти туров Лиги наций Украина расположилась на третьей строчке группы А4 с шестью очками. Германия лидирует, Испания идет второй, а замыкает квартет Швейцария.

Швейцария – Украина: анонс матча Лиги наций УЕФА